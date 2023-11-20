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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين ، جلسة محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده في القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسي.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة القسم، كما تم تحديد مكان وجود المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجني عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه؛ حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجني عليه ومساومة والدته.

وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محاكمة المتهمين بخطف طالب خلافات مع والده
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