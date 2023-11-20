طقس متقلب.. رياح وأمطار على بعض المحافظات والعظمى بالقاهرة 24 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين امطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وتغزر علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وتمتد خفيفة الي مناطق من القاهرة على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 24 والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمى 18 درجة .