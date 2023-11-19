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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ بورسعيد يصل موقع حادث انهيار عقار بحي الشرق

محافظ بورسعيد يصل
محافظ بورسعيد يصل موقع حادث انهيار عقار بحي الشرق
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وصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، موقع العقار المنهار بحي الشرق، للوقوف على الحادث وتداعياته وحجم الإصابات و الوفيات، وذلك بتواجد اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع.

وتابع محافظ بورسعيد أعمال رفع حطام العقار المنهار في حي الشرق، حيث يكثف رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، جهودهم بالبحث عن مصابين أو وفيات أسفل العقار، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفوري في حالة وقوع أية إصابات.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع الحادث وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات تجاه الحادث والمصابين وإعداد تقرير كامل مفصل عن الواقعة، كما أصدر محافظ بورسعيد توجيهاته بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين الذين يتلقون علاجهم بأحدث المستشفيات.

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