انطلاق فعاليات المرحلة السادسة من برنامج "المرأة تقود" في جنوب سيناء

شهدت قاعة مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات أولى الأيام التدريبية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات"، الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتضم المرحلة السادسة من البرنامج كلًا من: محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية، وذلك على التوازي مع استمرار التدريبات في محافظات المرحلتين الرابعة والخامسة في المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبني سويف والمنوفية.

ويستمر التدريب لمدة ١٥ يومًا، بمشاركة العشرات من سيدات وفتيات مدن المحافظة المختلفة يمثلن القطاعات الحكومية و الخاصة، وتضمنت فعاليات اليوم الأول "مهارات العرض والتقديم، ألقاها الدكتور أحمد الصعيدي من مدربي الأكاديمية، بحضور منسقي الأكاديمية ايهاب خليل ومحمد مصطفي.

وأعربت شرين الهواري، احدى المشاركات في التدريب لـ"البوابة نيوز" عن بالغ سعادتها لمشاركتها في التدريب، قائلة : "بالرغم من عملي في مجال التدريب لكن التحاقي بالأكاديمية و برنامج المرأة تقود في المحافظات مهم جدًا لتطوير مهارات الشخصية القيادية و الإدارية و مواكبة التطور في مجال التدريب و الحصول علي شهادة معتمدة دوليا معتمدة من الأكاديمية والولايات المتحدة وهذا فخر لأي شخص و أية امرأة."

يهدف البرنامج للوصول للنماذج النسائية المصرية الواعدة اللاتي تسعين لتأهيل أنفسهن وصقل مهاراتهن من أجل مشاركة أكثر فاعلية في مجتمعاتهن، حيث يجتمعن للاستفادة بمحتوى تدريبي تم تصميمه تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، وذلك في إطار التعاون بين الأكاديمية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.

وتتعرف متدربات برنامج الأكاديمية الوطنية، على أهم المعارف والمهارات التي تنوعت منهجية تناولها بين المحاضرات وورش العمل والمناقشات العملية بشكل يضمن الاستفادة القصوى للسيدات المصريات في جميع محافظات الجمهورية بما يساعدهن على أداء أدوارهن في المجتمع بكفاءة وفعالية أعلى.

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