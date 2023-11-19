رئيس وزراء قطر: الوضع في غزة "مأساوي".. ويجب وقف إطلاق النار فورا

وصف رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الوضع في قطاع غزة بـ"المأساوي" في ظل الفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة الاعتداءات العشوائية على القطاع ورفع الحصار الظالم المفروض منذ سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء القطرى، اليوم /الأحد/، بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي يزور قطر حاليا، وحيث استعرضا مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب رئيس الوزراء القطرى عن أسفه لصمت المجتمع الدولي إزاء المذابح التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، لاسيما الأطفال والنساء، فضلا عن المنشآت المدنية والإغاثية والإنسانية، مؤكدا ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته لحل القضية الفلسطينية، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالحقوق الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وعلى رأسها الحق الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى استمرار جهود قطر في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى، على الرغم من الصعوبات الناتجة عن تصعيد العدوان على غزة، كما أعرب عن تقدير قطر لدعوة بوريل لوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة دون عوائق، وجهوده لتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية.

ومن جهته، أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي عن شكره لقطر على جهودها في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة.