القاهرة الإخبارية: نتنياهو يدين الهجوم الإيراني على السفينة الإسرائيلية

قالت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن الحوثيين هاجموا سفينة شحن مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية ولا يوجد بها أي إسرائيلي، نقلا عن إعلام إسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السلطات الإسرائيلية تؤكد أن السفينة المحتجزة من قبل الحوثيين مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، بينما أدان مكتب نتنياهو بشدة الهجوم الإيراني على السفينة الدولية.

وبدورهم قال الحوثيون: "إننا سنقوم باستهداف السفن التي تحمل علم إسرائيل والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية"، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".