رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعات "تطوير الأداء الجامعي" و"تصميم البرمجيات"

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، اجتماعات مركز تطوير الأداء الجامعي، واللجنة العليا لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي، واللجنة العليا المركزية لشعب اللغات والبرامج الجديدة.

بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة عبير معوض مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتور فهد الشريف المشرف العام علي وحدة البرمجيات،، والدكتورة داليا حسين المنسق العام للشعب والبرامج،، وأعضاء مجالس الإدارات.

وخلال اجتماع تطوير الأداء الجامعي، تم مناقشة عقد ورشة عمل للهيئة الالمانية للتبادل العلمي DAAD من خلال مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية، ومناقشة كل ما يخص شئون الباحثين وتقديم الدعم الكامل لإجراء أبحاثهم من خلال اجهزة ومعامل الجامعة.

وخلال اجتماع تصميم وتطوير البرمجيات، تم عرض ما آل إليه العمل ببرنامج إدارة شعب اللغات والبرامج الجديدة، ومناقشة اعداد برنامج خاص لرصد واخراج النتائج الخاصة ببرنامج الدراسات العليا، وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة.

وخلال الاجتماع تم الموافقة على المذكرة المقدمة من عميد كلية الطب البيطري بتشكيل لجنة لدراسة برنامج تميز سلامة وتكنولوجيا الغذاء.