مصادر: مباحثات مصرية أمريكية للتوصل لهدنة والإفراج عن المحتجزين في غزة

أفادت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بمباحثات مصرية أمريكية للتوصل لهدنة والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن هناك تحركات مصرية مُكثفة مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف بشأن التهدئة في غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ44 شن عدوان مدمر على غزة، وتستهدف طائراته البنايات والمنازل السكنية وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع عن قطاع غزة الماء والغذاء والوقود، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و300 امرأة، وتجاوز عدد الإصابات 30 ألف إصابة، 70% منهم أطفال ونساء.