ads
الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصادر: مباحثات مصرية أمريكية للتوصل لهدنة والإفراج عن المحتجزين في غزة

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بمباحثات مصرية أمريكية للتوصل لهدنة والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن هناك تحركات مصرية مُكثفة مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف بشأن التهدئة في غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ44 شن عدوان مدمر على غزة، وتستهدف طائراته البنايات والمنازل السكنية وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع عن قطاع غزة الماء والغذاء والوقود، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و300 امرأة، وتجاوز عدد الإصابات 30 ألف إصابة، 70% منهم أطفال ونساء.

مباحثات مصرية أمريكية قطاع غزة الإفراج عن المحتجزين الولايات المتحدة
ads