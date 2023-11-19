هشام الحصرى يطالب بإجراءات حاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الشارع المصرى ينتظر قانون التصالح فى مخالفات البناء بفارغ الصبر، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه بذلك الملف وحرصه على الانتهاء منه لصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وشدد الحصرى، على ضرورة وجود رسالة ورؤية حقيقية لدى الحكومة لتنفيذ ذلك القانون، بشكل يواجه العوائق التى واجهت تنفيذ القانون السابق، مشيرا إلى أن هناك نحو 3 مليون حالة تحتاج إلى تقنين.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ضرورة إيجاد حل وآلية، لحالات الإحلال والتجديد، وكذلك لابد من الإسراع فى صدور الأحوزة العمرانية والانتهاء منها.

كما أكد الحصرى على ضرورة حماية الرقعة الزراعية فى ظل التحديات العالمية فى الغذاء، مؤكدا ضرورة اعتبار ذلك القانون حدا فاصلا للتعدى على الأرض الزراعية، نقطة ومن أول السطر، على أن يعقب ذلك إجراءات حاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية، من أجل توفر الغذاء