لمتابعة حالة الطقس.. انعقاد غرفة عمليات البحيرة على مدى الـ 24 ساعة

ترأس كامل غطاس، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، اجتماعات غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس السييء على مدار الساعة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والعمل على تلقى كافة شكاوى المواطنين والتدخل الفورى لحل اى مشكلة تطرأ.

يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد كافة الغرف الفرعية بالمراكز وانتشار كافة الفرق والمعدات والأطقم لمواجهة حالة الطق.

وأكد السكرتير العام المساعد خلال اجتماعه على قيام إدارة الازمات ورؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية برفع درجة الإستعداد ، ورفع تجمعات مياه الأمطار أولاً بأول لإنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

كما شدد على المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد القصوى وإنعقاد غرفة العمليات وإدارة الازمات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار 24ساعة لمتابعة حالة الطقس وعدم إستقرار الأحوال الجوية وسقوط الامطار وذلك وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.