ضبط عامل استدرج طفلة وعاشرها جنسيا في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة محافظة الدقهلية من ضبط عامل مقيم بإحدى قرى المركز وذلك بعد بلاغ شخص اتهمه باستدراج نجلته القاصر والتعدي عليها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج مستغلا معيشة الطفلة لدى خالها لانفصال والديها واستدراجها الى منزله.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من "ل.ا.ع"،50عاما،ومقيم بإحدى قرى المركز وبرفقته نجلته"ن"،13 عاما، طالبة بالصف الأول الإعدادي ومقيمة طرف خالها بقرية الدنابيق لانفصال والديها تتهم المدعو"وليد.ر.ع.ا"، 39 عاما، عامل ومقيم قرية الدنابيق دائرة المركز باستدراج نجلته الى منزله والتعدي عليها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج وحضر للإبلاغ فور علمه بالواقعة من نجلته.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بالتعدي جنسيا على الطفلة القاصر داخل منزله.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11529 إداري مركز شرطة المنصورة والعرض على جهات التحقيق التي تولت التحقيقات فى الواقعة.