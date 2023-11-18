بلاغ من طبيبة أسنان تتهم زميلها بالتحرش داخل مقر العمل في الدقهلية

حررت طبيبة أسنان محضرا بقسم شرطة أول المنصورة محافظة الدقهلية، بلاغا اتهمت فيه زميلها بالعمل بالإتيان بأفعال مخلة للآداب العامة والتحرش بها؛ وذلك بعد رفضها الزواج منه .

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة إدارة تأمين المستشفيات الحكومية لمأمور قسم شرطة أول المنصورة يتضمن بلا من "س.إ.م"، 36 عاما، طبيبة أسنان بمركز تدريب الأسنان بالمنصوره ومقيمة بذات المدينة، تتضرر من زميلها بالعمل "م.ا.ا.ن"، طبيب بذات المركز، ومقيم بإحدى قرى مركز المنصورة، بقيامه بالتحرش بها والإتيان بأفعال مخلة للآداب العامة حال تواجدها بمحل عملها وذلك لتقدمه للزواج منها ورفضها ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 20591 جنح قسم أول المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.