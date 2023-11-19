لا مكان آمن.. غزة تتحول إلى مقبرة جماعية ضخمة

عرضت قناة القاهرة الاخبارية تقريرا مصورا بعنوان: "لا مكان أمن .. غزة تتحول الى مقبرة جماعية ضخمة".

وقال التقرير: “من مدارس الى ثلاجات للموتي الى مقابر، هكذا بات الوضع حاليا في قطاع غزة الذي تحول الى مقبرة جماعية ضخمة يسعى الاحتلال الاسرائيلي حاليا الى تهيأتها لدفن سكانها كافة بها”.

وتابع التقرير: “فلا مكان أمن بالقطاع بعد الان ، منذ الحرب الشرسة التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي وتحول كل شبر فيه الى مقبرة تضم ساكنيها”.

واضاف: “لم تسلم المدارس والمستشفيات من استهداف أليات الحرب العسكرية ،والتي قصفت خلال ساعات قليلة ثلاث مدارس هي: أبوحسين، والفاخورة، وتل الزعتر، التي كانت تستخدم مأوى للاجئين احداهن تابعة للأمم المتحدة”.

وتابع:" عشرات الشهداء و الضحايا تناثرت دمائهم في كل مكان ، بينما أصوات القصف لازالت مستمرة فوق رؤوس المدنيين بينهم المئات الأطفال الذين اضطروا للاختباء في تلك المدارس هرةبا من القصف الوحشي للاحتلال .. صراخ الابرياء ونداءات المجتمع الدولي وتنديده لم يصل الى ابان جيش الاحتلال بعد، وكأنه تعمد ابادة الشعب الفلسطيني دون الالتفات لاي قوانين انسانية أو دولية".