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الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3086 جنيها للبيع و 3109 جنيهات للشراء. 

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2700 جنيه للبيع و 2720 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2314 جنيها للبيع و 2331 جنيها للشراء. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14  نحو 1800 جنيه للبيع و 1813 جنيها للشراء. 

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 21.6 ألف جنيه للبيع و 21.76 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 95.97 ألف جنيه للبيع و 96.7 ألف جنيه للشراء. 

الذهب أسعار الذهب اليوم