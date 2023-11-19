أسعار الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 08:53 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3086 جنيها للبيع و 3109 جنيهات للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2700 جنيه للبيع و 2720 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2314 جنيها للبيع و 2331 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1800 جنيه للبيع و 1813 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 21.6 ألف جنيه للبيع و 21.76 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 95.97 ألف جنيه للبيع و 96.7 ألف جنيه للشراء.