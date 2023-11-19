بمشاركة 11 دولة| اليوم.. انطلاق البطولة العربية المدرسية 2023

يفتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، البطولة العربية المدرسية، لكرة القدم والسباحة.



ويتضمن برنامج افتتاح البطولة العربية المدرسية طابور العرض للدول المشاركة (مصر – السعودية – الكويت – الأردن – سلطنة عمان – فلسطين – المغرب – الجزائر – لبنان – العراق – ليبيا)، بالإضافة إلى عرض رياضى، ومباراة بين مصر وفريق سيحدد بعد إجراء القرعة.

تقام فعاليات البطولة العربية المدرسية بنادي اتحاد الشرطة الرياضي، وبحضور وزير الرياضة د. أشرف صبحي، وقيادات “التربية والتعليم”، والاتحاد الرياضي، وممثلي الدول المشاركة.