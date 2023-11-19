ads
الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بمشاركة 11 دولة| اليوم.. انطلاق البطولة العربية المدرسية 2023

البطولة العربية المدرسية
البطولة العربية المدرسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يفتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، البطولة العربية المدرسية، لكرة القدم والسباحة.


ويتضمن برنامج افتتاح البطولة العربية المدرسية طابور العرض للدول المشاركة (مصر – السعودية – الكويت – الأردن – سلطنة عمان – فلسطين – المغرب – الجزائر – لبنان – العراق – ليبيا)، بالإضافة إلى عرض رياضى، ومباراة بين مصر وفريق سيحدد بعد إجراء القرعة.

تقام فعاليات البطولة العربية المدرسية بنادي اتحاد الشرطة الرياضي، وبحضور وزير الرياضة د. أشرف صبحي، وقيادات “التربية والتعليم”، والاتحاد الرياضي، وممثلي الدول المشاركة.

افتتاح البطولة افتتاح البطولة العربية المدرسية التربية والتعليم