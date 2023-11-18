منافس الأهلي المحتمل.. جالاردو مديرًا فنيًا لفريق اتحاد جدة رسميًا

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وكان اتحاد جدة، أقال البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج، ليعلن اليوم تعيين جالاردو مديرًا فنيًا للعميد.

وأصدر نادي الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني، بيانًا، يؤكد من خلاله تعاقده مع مارسيلو جالاردو، ليكون المدرب الجديد للفريق، خلفًا لـ سانتو.

ووقع المدرب الأرجنتيني على عقود تدريبه لفريق اتحاد جدة لمدة موسم ونصف، أي حتى صيف 2025 المقبل، مع إمكانية التجديد حتى صيف 2027 وفقًا للبند الموجود في عقده مع النمور.

وخاض جالاردو 463 مباراة طوال مسيرته التدريبية، حقق خلالهم الفوز في 255 لقاء، وتعادل في 108، وخسر 100 مباراة أخرى.

ويخوض جالاردو التجربة الثالثة له، بعدما تولى من قبل تدريب ناسيونال الأوروجوياني وريفر بليت الأرجنتيني.

ويحتل اتحاد جدة، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 24 نقطة بعد خوض 13 جولة حتى الآن.

ويعتبر اتحاد جدة منافسًا للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، حيث يبدأ النادي السعودي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

وفي حال تخطي اتحاد جدة لنظيره النيوزيلندي، سيواجه الأهلي في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية الشهر المقبل.