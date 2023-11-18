اليمن يدين القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة ويطالب بوضع حد لممارسات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن ادانتها الشديدة لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة الفاخورة بقطاع غزة، والذي أسفر عن عدد من الشهداء والمصابين المدنيين، من أبناء الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن بيان "الخارجية" إن الاستمرار في قصف المنشآت المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس ومراكز النزوح، دون رادع يمثل سابقة في تجاهل القانون الدولي الانساني وخرق فاضح لكل القوانين والاعراف الدولية، وجريمة حرب يجب تقديم مرتكبيها للعدالة.

ودعت الخارجية اليمنية، المجتمع الدولي إلى وضع حد لإراقة الدماء والإرهاب، الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والعمل على إيقاف ذلك بشكل فوري، والسماح بدخول المساعدات الانسانية والاغاثية وانهاء هذه المعاناة.