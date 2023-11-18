مفاجآت “ليلة الدموع” بالرياض.. أصالة نصري ووائل جسار

أقيم حفل ليلة الدموع على مسرح أبو بكر سالم في الرياض بوليفارد سيتي، الحفل الذي سبق وأعلن عن مشاركة أربعة من الفنانين وهم آدم، رامي صبري ورامي جمال، وملك الدموع تامر عاشور.

كانت المفاجأة الأولى للجمهور ظهور الفنان والملحن خالد عز، ثم الفنانة أصالة نصري، والفنان وائل جسار.

شهدت ليلة الدموع في الرياض حضور 8000 شخص، وهي إحدى الليالي المميزة التي تقام في السعودية بدعم من الهيئة العامة للترفيه.

قدم الفنانون المشاركون حالة خاصة من الإبداع وقدموا مجموعة رائعة من أغنياتهم التي أمتعت الآلاف من جمهورهم وظل الجمهور يردد الأغاني إلى جانب التأثر الشديد.