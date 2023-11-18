محافظ قنا يتابع أعمال رعاية النخيل بمشروعات الأمن الغذائي

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعمال رعاية النخيل البرحي والمجدول بمزرعة النخيل التابعة لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا ، للإطمئنان علي تطبيق أفضل الأساليب العلمية في رعاية أشجار النخيل ، رافقه أشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي ، و ثابت إبراهيم مدير مشروع الغابة .

وتفقد محافظ قنا أعمال تقليم النخيل وتسميدها ، وأعمال فصل الفسائل وعدم تركها متزاحمة ، والترديم حول جذع النخلة وسد الفراغات لعدم ملامسة الماء لجذع النخلة أثناء الري لحمايتها من الإصابة ببعض الأمراض التي تصيب النخيل ، موجها بعمل جدول بتوقيتات معلومة لجميع أعمال الرعاية التي تتم للنخيل ، مع ضرورة الالتزام بتلك التوقيتات لضمان تحقيق أفضل معدلات نمو وإنتاج لنخيل المزرعة .

يُذكر أن مزرعة النخيل تقع علي مساحة ٥٥ فدان ، و تضم ٤ الآف نخلة ، بواقع ٣٠٠٠ نخيل برحي ، و ١٠٠٠ نخلة مجدول ، و يتم طرح إنتاجها من البلح بمنافذ المحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم .