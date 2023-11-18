"ICT Misr" و"IoT Misr" يكشفان عن حلول جديدة في Cairo ICT '23

أعلن محمد المفتي، رئيس مجلس إدارة شركة "ICT Misr"، عن مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر "Cairo ICT '23"، حيث تشارك كراعٍ للبنية التحتية في هذا الحدث التقني البارز الذي يُعد واحدًا من أبرز الأحداث التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وخلال مشاركتها في هذا المعرض، ستقدم "ICT Misr" حلاً جديدًا في مجال التكنولوجيا المالية والمصرفية، بالإضافة إلى حلول مبتكرة لتحسين القطاع المالي.

وأشار المفتي إلى أن "ICT Misr" ستركز بشكل خاص على تقديم حلول البنوك الرقمية، مع تعزيز الشراكات العالمية وتقديم نموذج عملي لتمكين المدن الذكية من تحسين استخدام الموارد وتقليل استهلاك الطاقة، باستخدام خدمات "IoT Misr"، الشركة الشقيقة التي تتخذ من الإنترنت الذكي مجال عملها. ويأتي هذا إلى جانب التركيز على الحلول الرئيسية مثل تحليل البيانات واسترداد البيانات التي تقدمها "ICT Misr" للقطاع المصرفي وحلول "IoT Misr" المخصصة لتعزيز الكفاءة في الصناعة وخدمات الإنترنت الذكي.