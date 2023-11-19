8 ابتكارات مصرية قديمة في الصناعة.. تعرف عليها

تُعد الصناعة من أهم المجالات التي تُعد العمود الفقري هي والزراعة لأي حضارة متقدمة بالنسبة للمصرى القديم يعد له السبق فى الكثير من الصناعات مثل صناعة النسيج والزجاج وغيرها فتعال معي عزيزى القارئ نتعرف على أهم ما وصل إليه المصرى القديم في الصناعة وكيف كان له السبق إذ أنه اهتم بالصناعة الحرفية ولعله ركز عليها لأنها تناسبت مع مهارته الفردية الذهنية واليدوية معتمدًا فى ذلك على المواد الأولية التي توفرت له فى البيئة الطبيعية محليًا.

أولًا: صناعة الخيامية

عرف المصري القديم المنسوجات الزخرفية اعتمادًا على زوقه الراقي الفني وذلك ما دللت عليه النقوش الفرعونية إذ أنه اعتمد على زهرة اللوتس التى استخدمها كمادة فى تزيين الخيام وقد انتشرت تلك الصناعة شارع الخيام بالقاهرة لفترة من الوقت ولكنها اختفت مع الوقت والتقدم واندثار وجود الخيام.

ثانيا: صناعة التطريز

اعتمد المصري القديم على حسه الفني وعلى أدوات الطبيعية وموهبته وفى ذلك برع في صناعة التطريز إذ استخدم الخيوط الذهبية والفضية فى تزيين ملابسه خاصة النساء كما استخدم فى ذلك أيضًا خيوط النحاسيه المطليه بالذهب والفضه وقد يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر.

ثالثًا: صناعة السجاد اليدوي

برع المصري القديم في صناعته معتمدًا على موهبته وأدواته التي اعتمد على جلبها من الطبيعة التي عاش فيها إذ أنه استخدم الصوف المصري الذي تميز آنذاك بالجودة العالية وفى ذلك استخدمه فى رسوماته التي نقشت على الجدران اذ أنه نوع فى أشكالها وبرع فى ذلك فقد شكل منه الشقاى والشيرازي.

رابعًا: الزجاج المنفوخ

برع المصري القديم في تلك الصناعة إذ استخدم الزجاج فى التشكيل والتعددية وقد اعتمد على استخراج خام أوكسيد الرصاص من الرصاص الذى بواسطته صنع الزجاج وتحديدًا الزجاج المنفوخ الذي عرف بأشكاله آنذاك وكان من بين أشكاله الكريستال ولعل تلك الصناعة شائعة حتى الآن.

خامسًا: صناعة المجوهرات

برع المصري القديم فى ذلك اللون من الصناعات فصمم الحلى الذهبية المنقوشة ولعل ذلك دليل عليها فى النقوش المرسومة على حائط جدران المعابد فى رسومات خاصه بالنساء التى حرصن على التقلد بالحلي والمجوهرات ولعلها من أقدم الحرف ولازالت حتى الآن.

سادسا: صناعة الخيزران

عرفت بكونها من أقدم الحرف التي اهتم لها المصرى القديم حيث أنه اهتم بصناعة الكراسي وطاولات الطعام. وقد شاعت تلك الصناعة فى بور سعيد ومازال البعض يعمل بها جيل وراء جيل خوفا عليها من الاندثار.

سابعًا: صناعة الصدف

استخدم المصرى القديم مادة الصدف في تطعيم الصنادق الخشبية وألعاب الطاولة والشطرنج والأثاث وفي ذلك استخدام بعض من الخامات الطبيعية مثل العاج والبوليستر ولعلها من المهن المهددة بالانقراض لقلة الأيدي العاملة فيها وفله الخامات بل وغلاء أسعارها.

ثامنًا: صناعة النقش على النحاس

ظهرت بوادرها فى العصر الفرعوني في لقصور ولكنها نشطت فى عهد الدولة الإسلامية إذ استخدمت على المساجد والبيوت والمدارس ولعلها من أهم الصناعات الحرفية لما لها من أسرار جذب السياح حتى الآن.

نرجو بهذه السطور أن نكون قد أحطناك علمًا عزيزي القارئ بما برع فيه وما توصل إليه المصري القديم من ابتكارات فى الصناعة معتمدًا على مهاراته وكل ما هو متاح لي في طبيعته آنذاك وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عبقرية المصري القديم وحسن استخدامه لكل ما هو متاح لديه من خامات طبيعية.

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