ads
السبت 18 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. تبادل لإطلاق النار بين دورية عسكرية ومطلوبين أثناء مداهمة في بعلبك

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجيش اللبناني إصابة مطلوب في تبادل لإطلاق النار اليوم /السبت/ بين دورية عسكرية ومطلوبين بحي الشراونة ببعلبك، مؤكدا ضبط كمية من المخدرات والأسلحة والذخيرة، إضافة إلى سيارة غير قانونية.
وأكد الجيش اللبناني أن وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات داهمت اليوم منازل مطلوبين في حي الشراونة ببعلبك، وتعرضت لإطلاق نار دون وقوع إصابات بين العسكريين؛ فردت - بالمثل - ما أدى إلى مطلوب لإقدامه على إطلاق النار باتجاه دوريات للجيش في تواريخ سابقة بواسطة أسلحة حربية؛ ما أدى إلى إصابة 3 عسكريين.
وأوضح الجيش أن المصاب تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.

الجيش اللبناني دورية عسكرية الشراونة بعلبك