أسقف ابوقرقاص يلتقي بأسر الكهنة الراحلين

التقي الانبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها مساء أمس بزوجات و أسر الكهنة الراحلين من أباء الايبارشية بمقر المطرانية و ذلك في إطار اللقاءات الرعويةللانبا فيلوباتير و الاطمنئان علي أسر الاباء الذين رحلوا من العالم وهو لقاء متكرر ولكن بشكل غير منتظم زمنيا.

و جدير بالذكر ان الانبا فيلوباتير من أبناء دير العدراء المحرق بأسيوط ولد في 1 يناير 1976

قد حصل على بكالوريوس التجارة وليسانس الحقوق ثم بدأ الخدمة كاهنًا متبتلًا في إيبارشية سمالوط من سنة 2002 م،حصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية، وأعد ماجستير في قانون الأحوال الشخصية وفي أول أسقفيته كان يعد درجة الدكتوراه.



وجرى اختياره أسقفًا بتزكية آباء المنطقة وتمت رسامته أسقفًا على إيبارشية جديدة: إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها مع تجليس ورسامة آباء آخرين (يومَي 6 و7 مارس 2021 م.)، وذلك في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة