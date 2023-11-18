الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 700 أوكراني وإسقاط 20 مُسيرة خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت أن مقتل وإصابة 700 جنديا أوكرانيا وإسقاط 20 طائرة بدون طيار، خلال يوم.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن القوات الروسية تمكنت من صد 3 هجمات على محور كراسني ليمان، أسفرت عن مقتل وإصابة 200 عسكري، مشيرة إلى تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في مطار "لوزوفاتكا"، ومستودعات ذخيرة في مقاطعات كييف وجيتومير، وخاركوف، بالإضافة إلى مستودع وقود للمعدات العسكرية في أوديسا.

وأضافت الدفاع الروسية، أن القوات تمكنت من قتل وإصابة 180 جنديا أوكرانيا خلال صد هجومين على محور دونيتسك، بالإضافة إلى صد 4 هجمات على محور زابوروجيه، وبلغ إجمالي الخسائر الأوكرانية نحو 140 عسكريا.

وتمكنت القوات الروسية -وفقا للبيان- من صد هجومين على محور كوبيانسك ومقتل ما يصل إلى 30 أوكرانيا، بالإضافة إلى تحييد 70 جنديا على محور جنوب دونيتسك، والقضاء على 75 عسكريا على محور خيرسون.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن طيران البحرية التابع لأسطول البحر الأسود، دمر زورقا سريعا مع قوة إنزال و7 زوارق مُسيرة، فضلا عن اعتراض صاروخين مضادين للسفن من طراز "نيبتون" و5 صواريخ هيمارس.