وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة

وصلت، قبل قليل، طائرة مساعدات روسية إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأفاد بيان عن محافظة شمال سيناء بأن الطائرات نقلت نحو 3300 طن من المساعدات المتنوعة، تم تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطينى.

المساعدات التى حملتها الطائرات مقدمة من 28 دولة عربية وأجنبية و13 منظمة إقليمية ودولية، وهى عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات الإسعاف المجهزة.