برنامج الأغذية العالمي: سكان غزة يتعرضون لعملية تجويع نتيجة نقص الغذاء والوقود

السبت 18/نوفمبر/2023 - 10:26 ص

أكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عبير عطيفة، اليوم السبت، انتهاء المخزون الغذائي في غزة، حيث يعاني سكان القطاع من عملية تجويع؛ نتيجة أزمة نقص الغذاء والوقود؛ والتي أدت إلى شلل جميع أوجه الحياة في القطاع.

وقالت عطيفة - في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى في التليفزيون المصري - إن البرنامج كان يوفر دقيق القمح والوقود لحوالي 23 مخبزا في القطاع لإنتاج الخبز بصفة يومية وتوزيعه على 200 ألف شخص في الملاجئ.. مشيرة إلى أنه منذ يوم الجمعة الماضي توقف أخر مخبز عن العمل؛ وذلك نتيجة إما القصف أو نقص الوقود.

وأضافت أن موظفي البرنامج يعيشون ظروف قاسية ويواجهون صعوبة في الحصول على الغذاء كباقي سكان القطاع.. مناشدة بضرورة السماح بإدخال موظفي الإغاثة لتتمكن المؤسسات والمنظمات من تقديم الخدمة بشكل مستمر.