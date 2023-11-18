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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مكتبة مصر الجديدة تحتفل بعيد الطفولة

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة
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تحتفل مكتبة مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى اليوم السبت والاثنين القادم بعيد الطفولة في فعاليات ترسم على وجوه الأطفال البهجة والسرور.


وقال نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة، إن الاحتفال بعيد الطفولة يأتى متزامنا مع الاحتفالية العالمية بيوم الطفل التي تواكب يوم 20 نوفمبر، من كل عام، مضيفا أن احتفال هذا العام يتضمن حزمة محطات ثرية، وتعكس الاهتمام العام بفئة الأطفال كشريحة مهمة من المجتمع ، فهم بناة الوطن، وحاملو المشاعل في المستقبل القريب.


وأكد أن الاحتفال هذا العام يهدف إلى التركيز على الجوانب التثقيفية والمعرفية والترفيهية المفيدة للطفل، من خلال حزمة من الفعاليات المتنوعة ما بين مسرح العرائس والورش الفنية، لبث ثقافة المعرفة التجريبية والإبداعية والتحفيز لها.
 

وأوضح حلمى، أن الجمعية تسعى من خلال الفعاليات إلى إكساب الطفل المشارك مع أسرته عددًا من المهارات الإبداعية والفنية والأدبية، ونشر ثقافة تعامل الأسرة مع الطفل، ومراعاة حقوقه التربوية والنفسية والاجتماعية، تنظم الاحتفالية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

مكتبة مصر الجديدة عيد الطفولة الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة