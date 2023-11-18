مارسيل كولر يطلب من طبيب الأهلي تقريرا عن حالة المصابين

يعكف أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، على إعداد تقرير مفصل عن حالة اللاعبين المصابين تمهيداً لتسليمه للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة، قبل انطلاق أول مران غداً الأحد، بعد الحصول على راحة سلبية لمدة أسبوع.

تضم قائمة المصابين في الأهلي كلاً من عمرو السولية، ومحمود متولى، وعلى معلول، ورضا سليم، وأكرم توفيق.

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بإستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفا على يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك السبت 25 نوفمبر الجاري في التاسعة مساءً بالقاهرة.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، ويعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، و أمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.