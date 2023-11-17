حملة فريد زهران: زيادة الإنفاق الحكومي في الصحة والتعليم حال الفوز



اعلن الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمى لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، حال فوزنا بالانتخابات سنقوم بزيادة الانفاق الحكومى فى الصحة والتعليم، لتحقيق ما نص عليه الدستور - المعطل - الذى استفتى عليه الشعب، جاء ذلك فى المؤتمر الانتخابي الذى نظمته الحملة بالبدرشين - الجيزة.



واكد الشناوى الانفاق الحكومى فى الصحة لا يتجاوز 1.4 % من الناتج المحلى الاجمالى، رغم ان الدستور ينص على الا يقل عن 3% ويزيد تدريجيا حتى يصل الى النسبة العالمية ( 6% ).



وتابع: هذا هو المسئول عن النقص الفادح فى الاطباء والتمريض وهجرتهم للخارج بسبب ضعف المرتبات، ونقص عدد اسرة المستشفيات والمستلزمات الطبية، وحالة المستشفيات التى نعلمها جميعا ونعانى منها فى كافة الانحاء.



وأكمل: لذلك لابد من زيادة الانفاق فى الصحة والتعليم، بصورة فورية، وتعميم نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وخاصة ان نظام التأمين الصحى الجديد لا يتجاوز 5% من المصريين، فى حين ان النظام القديم الذى يفتقد التمويل الضروري مستمر مع 56%، ويجب توحيد النظامين وشمول تطبيقه خلال مدة زمنية معقولة.

وتابع: فلا يعقل ان بعد السنوات السابقة من بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في ٣ محافظات، كل من استفاد منه عددهم لا يتخطى عدد سكان حي شبرا في القاهرة.



واضاف الشناوى اما التعليم فان نقص الانفاق تسبب فى نقص عدد المدارس والمدرسين وضعف رواتبهم، وازدحام الفصول، وينطبق ذلك على التعليم العام الذى يتلقاه 89% من الطلاب، مما يخل بالمساواة الدستورية بين الطلاب فى الحق فى تلقى تعليم لائق.