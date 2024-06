“متبقيات المبيدات” يختتم برنامجه التدريبي في إدارة الجودة بالمعامل

اختتمت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية باختتام البرنامج التدريبي المتخصص (نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار طبقاً لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017)

(Testing Lab Quality Management System and Lab Accreditation According to the Requirements of ISO/IEC 17025:2017 Standard).

وأعلنت عبداللاه أن من المقرر أن البرنامج استمر لمدة 3 أيام على التوالي بإجمالي 18 ساعة تدريب عملي ونظري واشتمل البرنامج على عدة موضوعات مهمة منها المعايير الدولية لاعتماد معامل الاختبار وهيئات الاعتراف الدولي، أهمية مواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017 ومتطلبات الاعتماد، متطلبات الإدارة طبقاً للأيزو ISO/IEC 17025:2017 ، المتطلبات الفنية طبقاً للأيزو ISO/IEC 17025:2017، إجراءات الاعتماد وأساليب التقييم، الوثائق المطلوبة طبقاً للأيزو ISO/IEC 17025:201.

وأكدت عبداللاه أن هذا البرنامج تم توجيهه إلى مديري الجودة بالمعامل التابعة للمصانع وشركات المياه والمتخصصين والمراكز البحثية ويعتبر هذا البرنامج أحد مجموعة من البرامج التدريبية المتعددة التي يقدمها المعمل للعاملين في قطاع سلامة الأغذية كون المعمل أحد أكبر بيوت الخبرة في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط وأشارت أن المعمل يهدف دائما إلى نقل الخبرات للعاملين في هذا المجال من خلال هذه البرامج وهو أحد أدوار المعمل المجتمعية وأكدت عبد اللاه أن المعمل بضم العديد من الخبراء المتخصصين في مجالات سلامة الأغذية بما يساهم في تقديم هذه البرامج بكفاءة كبيرة.

وقامت عبد اللاه بتسليم شهادات حضور البرنامج للسادة المتدربين .