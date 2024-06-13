البقيع.. أرض مباركة شرفها الرسول بدفن أول المهاجرين فيها

في تلك الأيام تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال عيد الأضحى، الجميع يلبي لبيك اللهم لبيك، والحجاج يطوفون وبعد ذلك يتوجهون بعد الانتهاء من طقوس الحج لزيارة البقيع، فماذا عنه؟ ولماذا سمى بهذا الاسم؟ ومن هو أول من دفن بالبقيع .

سر التسمية

سميت مقبرة البقيع بهذا الاسم نسبة إلى أنها المكان الذي بنيت فيه شجرة الغرقد إذ سميت باسم "بقيع الغرقد " نسبة لنبات شجرة الغرقد والبقيع لأنها تقع خارج باب الجمعة لحصن المدينة، في طرقها الغربي حدائق النخيل، ويحدها شرقا حصن المدينة الميمونة وتحيط بها سيول وديان المدينة اذ تمر من جانبي تلك المقبرة وعلى ذلك تعد من المقابر المباركة.

أول من دفن فيه

كان الصحابي الجليل عثمان بن مظعون ، رضى الله عنه وأرضاه، أول من توفى من المهاجرين، في شهر ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة النبوية، وهو أول من دفن في البقيع، وابن مظعون ليس صاحبيا فحسب، بل أنه من أولياء الله المتقين، حيث كانت وفاته في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ صلى عليه رسول الله الجنازة.