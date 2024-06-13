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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منة شلبي تشتري صك أضحية باسم الراحل أشرف مصيلحي

التجمة منه شلبى مع
التجمة منه شلبى مع صك الاضحية
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 قامت النجمة منة شلبي بشراء صك أضحية باسم الفنان الراحل أشرف مصيلحي، والذي وافته المنيه في سبتمبر 2023، في لفتة إنسانية لها.

وعلقت المخرجة منال الصيفي أرملة الفنان أشرف مصيلحى عبر حسابها بموقع Facebook، بنشر صورة لصك أضحية باسم أشرف مصيلحي، وبجانبه صورة لمنة شلبي، قائلة: “الحمد لله على وجود ناس في حياتي كل شويه بيقولولي احنا معاكي وجنبك، بالرغم اني مش بشوفهم كتير، بس بيحسسوني بأمان كبير قوي”.

وتابعت: "حقيقي الحمد لله يارب الناس دي رزق ربنا باعته لي علشان يطبطب عليا، وانتي منهم، ربنا يسعدك يا منه يارب زي ما دخلتي في قلبي السعاده أكيد أشرف حاسس بده دلوقتي شكرا يا غاليه شكرا".

الجدير بالذكر ان الفنان أشرف مصيلحي توفي بعد معاناة مع مرض السرطان المخ من الدرجة الرابعة لمدة 3 سنوات، وتوفي عن عمر يناهز 49 عاما.

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