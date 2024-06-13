بيراميدز يتقدم على سموحة بثنائية في الشوط الأول.. صور

حسم فريق بيراميدز الشوط الأول متقدما على ضيفه سموحة بثنائية في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية بيراميدز مصطفى فتحي وفخري لاكاي في الدقيقتين 18 و 24.

وأهدر حسام حسن ضربة جزاء لصالح سموحة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة بينما يمتلك سموحة 35 نقطة في المركز السادس.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سموحة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - دودو الجباس.