رئيس جامعة المنوفية يتابع "المختبرات والأجهزة العلمية"

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الشهرى للجنة المختبرات والأجهزة العلمية "أون لاين" بمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد البارى للتعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة المساعد للشؤون المالية، ومديرى عموم: الاستراتيجية والشئون المالية والاحتياجات.

استعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع التقرير المقدم من المحاسب أيمن بدر مدير عام الاستراتيجية الذى شمل بنود تمويل الربع الرابع من بنك الاستثمار القومي في خطة العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وإحاطة أعضاء اللجنة بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي استحداث وتعزيز بند الدفعات المقدمة للمستشفيات الجامعة ومستشفى معهد الكبد القومي، ومخاطبات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستحداث وتعزيز بعض البنود فى خطة العام المالى الحالى.

هذا وأكد رئيس الجامعة على أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات والتجهيزات اللازمة بكل كلية طبقا للخطة المالية المقررة وحصر لكافة الاحتياجات أولا بأول ورفع تقرير بها ليتم اتخاذ القرارات الخاصة بها.