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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المقاولون 2011 يحقق العلامة الكاملة بفوزه علي مكادي

المقاولون مواليد
المقاولون مواليد ٢٠١١
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نجح فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2011 في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز علي فريق مكادي بنتيجة 12_1,  أحرز الأهداف محمد حسين ومحمد أسامة هدفان لكل منهما و أحمد محمود ومحمود احمد ومهاب رمضان و مروان محمد و احمد خالد "بودي" وفراس محمد محمود ويوسف عمرو في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملاعب المقاولون العرب, في اطار بطولة البراعم لمنطقة القاهرة ٠

يقود الفريق محمد رجب  مدير فني ويعاونه محمد ابو السعود مدرب و مدرب حراس المرمى حمدي حسين وأحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب ٠

 

كما تمكن فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2010 (ب) من تحقيق الفوز على فريق نادى حلوان العام بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت خارج أرضهم ، في إطار فاعليات بطولة دوري منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.

ويقود الفريق  رامي سعيد مدير فني وحسن السيد مدرب وحمدي حسين مدرب حراس وهاني عدلي إداري الفريق واسلام إسحاق أخصائي إصابات الملاعب ٠

 

المقاولون المقاولون العرب بطولة البراعم لمنطقة القاهرة