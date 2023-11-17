المقاولون 2011 يحقق العلامة الكاملة بفوزه علي مكادي

نجح فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2011 في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز علي فريق مكادي بنتيجة 12_1, أحرز الأهداف محمد حسين ومحمد أسامة هدفان لكل منهما و أحمد محمود ومحمود احمد ومهاب رمضان و مروان محمد و احمد خالد "بودي" وفراس محمد محمود ويوسف عمرو في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملاعب المقاولون العرب, في اطار بطولة البراعم لمنطقة القاهرة ٠

يقود الفريق محمد رجب مدير فني ويعاونه محمد ابو السعود مدرب و مدرب حراس المرمى حمدي حسين وأحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب ٠

كما تمكن فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2010 (ب) من تحقيق الفوز على فريق نادى حلوان العام بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت خارج أرضهم ، في إطار فاعليات بطولة دوري منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.

ويقود الفريق رامي سعيد مدير فني وحسن السيد مدرب وحمدي حسين مدرب حراس وهاني عدلي إداري الفريق واسلام إسحاق أخصائي إصابات الملاعب ٠