خصم 10 نقاط.. الاتحاد الإنجليزي يعاقب إيفرتون لانتهاك قوانين اللعب المالي النظيف

تراجع نادي إيفرتون إلى المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري 2023-2024، بعد فرض عقوبة قاسية عليه من رابطة البريميرليج.

وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، خصم 10 نقاط من نادي إيفرتون بسبب انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف، الخاصة بقواعد الربح والاستدامة في البريميرليج.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تطبيق عقوبة خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون على الفور في بطولة البريميرليج هذا الموسم، ما يجعل التوفيز ينافس على الهبوط مبكرًا، ويزيد الأمور تعقيدًا على الفريق في ظل تخبط النتائج منذ انطلاقة الموسم الحالي.

وكان إيفرتون، سجل خسائر مالية قدرها 370 مليون جنيه إسترليني على مدار 3 سنوات، بفارق كبير عن المبلغ المسموح به وهو 105 مليون إسترليني، المحدد من رابطة البريميرليج.

وأحيل النادي إلى لجنة مستقلة للتحقيق في شهر مارس الماضي، بسبب انتهاكات اللعب المالي النظيف في موسم 2021-2022.

ويرى النادي الإنجليزي أنه موقفه سليم وأن الإعفاءات التي كان مسموح بها خلال فترة انتشار فيروس كورونا تؤمن موقفه.

ورد نادي إيفرتون على العقوبة في بيان رسمي، قال فيه: «يشعر نادي إيفرتون لكرة القدم بالصدمة وخيبة الأمل من قرار لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعتقد النادي أن اللجنة فرضت عقوبة رياضية غير متناسبة وغير عادلة على الإطلاق».

وأضاف البيان: «قرر النادي بالفعل استئناف القرار أمام الدوري الإنجليزي الممتاز، وستبدأ عملية الاستئناف الآن وسيتم الاستماع إلى قضية النادي من قبل مجلس الاستئناف المعين وفقًا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت المناسب».

وتابع إيفرتون في بيانه: «ويؤكد إيفرتون أنه كان منفتحًا وشفافًا في المعلومات التي قدمها إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأنه احترم دائمًا نزاهة العملية، ولا يعترف النادي بالنتيجة التي مفادها أنه فشل في التصرف بمنتهى حسن النية ولا يفهم أن هذا كان ادعاءً قدمه الدوري الإنجليزي الممتاز أثناء سير الإجراءات أم هي قسوة وشدة العقوبة التي فرضتها اللجنة ليست انعكاسًا عادلًا أو معقولًا للأدلة المقدمة».

واختتم البيان: «سيراقب النادي باهتمام كبير القرارات المتخذة في أي حالات أخرى تتعلق بقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يمكن لإيفرتون التعليق على هذا الأمر أكثر من ذلك حتى تنتهي عملية الاستئناف».

وبعد خصم 10 نقاط من إيفرتون، أصبح في رصيده 4 نقاط، ليحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتساوي مع بيرنلي متذيل الترتيب.