دراسة تحذر: الغطاء الجليدي في العالم بخطر

حذرت دراسة لمنظمة غير حكومية، من أن الغطاء الجليدي في العالم بخطر.

ووفقا للدراسة، التي أعدتها المبادرة الدولية للغلاف الجليدي والمناخ، فإن احتمال ارتفاع لدرجات حرارة الأرض بمعدل درجتين مئويتين فوق مستويات ماقبل الثورة الصناعية يندد بعواقب كارثية علي الأنهار الجليدية والقمم والبحار القبطية والتربة الصقيعية علي الأرض .

ولفتت الدراسة، إلى أن أبحاثا حديثة وضحت أن انخفاضا كبيرا في انبعاثات غازات الدفيئة قادر بمفرده على منع تسجيل عواقب دائمة على "الغطاء الجليدي" العالمي، الذي يمثل أقساماً من الأرض مغطاة بالجليد والثلوج لفترة من السنة على الأقل

ودعت الدراسة المشاركين في المفاوضات العالمية المقبلة حول المناخ إلى سرعة للحد من الاحترار العالمي عند مستوى 1,5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية.

وتتمثل أهداف اتفاق باريس للمناخ بإبقاء الاحترار العالمي أقل من درجتين مئويتين، إلا أن الأمم المتحدة أوضحت هذا الأسبوع إن الالتزامات العالمية المرتبطة بالمناخ بعيدة عن تحقيق هذا الهدف.

وقالت الدراسة: "نظرا لما توصلنا إليه عن الغطاء الجليدي منذ توقيع اتفاقية باريس في العام 2015، يبدو أن حصر الاحترار بدرجة مئوية ونصف درجة ليست أفضل من حصره بدرجتين"، وفقا لفرانس برس".

وحذر معدو الدراسة وعلماء عالميون من أن ذوبان القمم الجليدية سيؤدي، في حال ارتفاع درجات حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين، إلى "ارتفاع كبير وربما سريع ودائم في مستويات المحيطات".

وسيشهد العالم ذوباناً كبيراً في الأنهار الجليدية، مع احتمال "اختفاء بعضها بشكل نهائي"، بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية.