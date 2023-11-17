وصول 63 ألف طن قمح روماني لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنها شهدت نشاطا في حركة الملاحة البحرية وحركة تداول البضائع حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 76000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 674 شاحنة و131 سيارة، وشملت حركة الواردات 69000 طن بضائع، 384 شاحنة و112 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 290 شاحنة و19 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة EDFU وعلى متنها 63 الف طن قمح روماني حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة والسفينتين دليلة والحرية. فيما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة امل ومغادرة السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1982 طنا، 172 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي ايلة، اور وكوين نفرتيتي..

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1160 راكبا بموانيها.