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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة "الخليل"

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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استشهد مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة. 
وادعت قوات الاحتلال أنها أطلقت النار تجاه فلسطينيين نفذا عملية إطلاق نار على مدخل مدينة الخليل، ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فإن شخصين وصلا بسيارة إلى مفرق الزيتون بالقرب من الخليل وأطلقا النار على القوات الإسرائيلية العاملة هناك، ومن ثم أطلق جنود الكتيبة الاحتياطية 8106 النار عليهما وقتلوهما.

وكثيرًا ما تقترف قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات إعدام ميداني ضد المواطنين الفلسطينيين أثناء مرورهم عبر الحواجز الإسرائيلية.

وتشهد مدينة الخليل حالة من التصعيد والمواجهات في الأيام الماضية، تصاعدت حدتها أمس الخميس، بعد استشهاد ثلاثة أشخاص من كتائب "القسام" من المدينة بعد تنفيذهم عملية إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق بين "بيت لحم" و"القدس المحتلة".

الخليل الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية