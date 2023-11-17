محمد عبد العزيز وإسعاد يونس في "تيتا زوزو"

تعاقد المؤلف محمد عبد العزيز على كتابة مسلسل جديد للفنانة إسعاد يونس، مع المخرجة شيرين عادل لتقديمة خلال الموسم الشتوي بعنوان"تيتا زوزو"، وسوف تبدأ الشركة المنتجة التعاقد مع باقي فريق العمل خلال الأيام القليلة القادمة.

ويشهد ذلك العمل عودة المؤلف محمد عبد العزيز للدراما بعد توقف 7 سنوات، حيث كانت آخر أعماله مسلسل "نوايا بريئة" عام 2016 مع المخرج سيف يوسف وبطولة: عابد فهد، انجي المقدم، خالد زكي، أحمد حاتم، نهال عنبر، ولاء الشريف.

وكان العمل تدور أحداثه حول تجارتي السلاح والمخدرات، وعلاقتهما بعالم رجال الأعمال، ودور كل تجارة منهما في السيطرة علي السلطة وبسط النفوذ.

الجدير بالذكر أن الفنانة إسعاد يونس شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "كامل العدد" مع الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، مصطفى درويش، آية سماحة، واخرج خالد الحلفاوي، وحقق العمل نجاحا كبير.