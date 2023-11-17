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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر ينافس على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

كولر
كولر
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ترشّح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لجائزة مدرب في القارة السمراء خلال عام 2023.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في القارة الأفريقية في عام 2023.

وينافس السويسري كولر 4 مدربين وهم: وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، الجزائري عبدالحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة، البلجيكي توم سينتفيت مدرب منتخب جامبيا، السنغالي أليو سيسية مدرب منتخب السنغال.

ومن المقرر، أن يعلن الكاف عن أسماء الفائزين يوم 11 ديسمبر المقبل في حفل يقام بمدينة مراكش المغربية.

يذكر أن كولر قاد الأهلي الموسم الماضي للفوز بدوري أبطال أفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية.

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