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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قاضي قضاة فلسطين: نتعرض لحرب إبادة جماعية وإسرائيل تتنكر لكل القيم

غزة
غزة
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قال الدكتور تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الفلسطيني، إن ما يتعرض له الفلسطينيون حرب إبادة جماعية، وحتى الآن بلغ عدد الشهداء أكثر من 45 ألف شهيد ومصاب وأفراد موجودين تحت الأنقاض كما جرى تدمير 100 مسجد وأكثر بشكل كامل.

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية مصر الأولى، أنّ العدو الإسرائيلي يدمر التراث التاريخي لمدينة غزة، حيث جرى قصف المسجد العمري وتدمير مئذنته التاريخية، وكل ذلك يؤكد أن هذا العدوان حرب إبادة جماعية ومجزرة حضارية بكل ما في هذه الكلمة من معنى.

وتابع  قاضي قضاة فلسطين: "إسرائيل تتنكر لكل القيم الدينية والتاريخية والقانونية والأخلاقية حيث قتلت الأطفال والنساء والشيوخ على نحو ما نرى من مجازر يومية وجرى إبادة عائلات كاملة ومحوها من السجلات، وما يجري في غزة وصمة عار في جبين الإنسانية التي تقف متفرجة على هذا العدوان الهمجي الشرس".

غزة إسرائيل الإنسانية التراث ابادة جماعية