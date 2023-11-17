سيدة تستدرج صاحب محل لشقتها وتبتزه بمساعدة زوجها وأصدقائه بأكتوبر

ضبطت أجهزة الامن بالجيزة 4 أشخاص لقيامهم بإستدراج أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع وطلب مبلغ مالى لإطلاق سراحه بأكتوبر.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (عامل) بتلقيه إتصال هاتفى من صديقه (مالك محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة القسم) أخبره خلاله بإحتجازه بشقة كائنة بدائرة القسم، وطلب منه إحضار مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (ربة منزل وزوجها "مقيمان بالشقة محل البلاغ" وآخران) وبرفقتهم المجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه قرر بقيام ربة المنزل بإستدراجه وحال وصوله للشقة فوجئ بباقى المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض "سنجة" وقاموا بتهديده وإكراهه على توقيع (10 إيصالات أمانة على بياض- 3 عقود بيع فارغة البيانات "2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة").

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن (10 إيصالات أمانة- 3 عقود بيع مزيلة ببصمة وإمضاء المجنى عليه-السلاح الأبيض "سنجة"- 2 هاتف محمول) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.