بالإنفوجراف| "الزراعة في 7 أيام".. نشرة الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٦٩ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٠ وحتى ١٦ نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على مشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في المنتدى الثاني للتعاون الصيني الأفريقي في الزراعة والذي عقد خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري، حيث ألقى كلمة كمتحدث رئيسي أمام جلسة التجارة والاستثمار بحضور أكثر من 12 وزيرا للزراعة في أفريقيا

كما بحث وزير الزراعة، خلال هذا الاسبوع، مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، كما وجه ايضا قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح على جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية نظرا لبدء موسم الزراعة خلال الأيام المقبلة

فيما شارك الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، في ورشة العمل الإقليمية حول "إشراك المدن فى تحويل نظم الأغذية الزراعية المستدامة والشاملة فى منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والتى نظمتها منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة "الفاو"، كما افتتح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد وقاية النباتات، المؤتمر الدولى الرابع عشر لاتحاد النحالين العرب ومهرجان العسل المصري في نسخته السادسة بمشاركة 140 عارض من 30 دولة، بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

وقام الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بزيارة إلى محافظة بنى سويف؛ لمتابعة أعمال حماية الأراضى ومنع التعديات وكذلك متابعة توافر تقاوى القمح وتوزيعها على المزراعين بأسعار مخفضة، كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ختام فاعليات الحملة القومية لتحصين الاغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي استمرت لمدة شهر بجميع محافظات الجمهورية

وأطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، قافلة بيطرية في الأقصر، جابت عدد كبير من قري ونواحي المحافظة؛ لعلاج ماشية وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربيين، حيث تم فحص وعلاج أكثر من 1900 رأس ماشية لدى 994 من صغار المربين، كما أصدر معهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريره الشهري حول انشطته البحثية والخدمية والميدانية والإرشادية خلال شهر أكتوبر 2023.

فيما حصل الدكتور محمد أحمد موسى الشارونى الباحث بمعهد بحوث امراض النباتات والمدير الفنى لمعمل النانو تكنولوجى على براءة اختراع دولية من مكتب براءات الاختراع الامريكى فى ابتكار مركب كيميائى آمن وذكي فى مكافحة عدد من الامراض النباتية الفطرية.

واستقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وفدا من طلاب كليه زراعه قسم وقاية النباتات بجامعة الفيوم للإطلاع على دور المعمل في سلامة الغذاء، حيث تفقدوا اقسام المعمل المختلفة، والوقوف على دورها في تحليل الاغذيه والكشف عن الملوثات، كذلك التعرف على أحدث الاجهزة وذلك من خلال السادة الباحثين بالمعمل، كما انتهى المعمل من تدريب الدفعة الثالثة من مفتشي الحجر الزراعي على طرق سحب عينات الصادرات الزراعية بالتنسيق مع الحجر الزراعي المصري.

ويذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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