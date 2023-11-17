الرئيس الصيني يشيد بقوة نمو اقتصاد بلاده في دفع حركة الاقتصاد العالمي

الجمعة 17/نوفمبر/2023 - 09:11 ص

أفاد الرئيس الصيني شي جين بينج، بأن اقتصاد بلاده يتعافى ويتحسن بشكل مطرد، ولا تزال الصين أقوى محرك للنمو العالمي.

وأضاف الرئيس الصيني في كلمته في قمة أعمال آبيك في سان فرانسيسكو، نشرتها الخارجية الصينية اليوم الجمعة: "تبقى الصين أقوى محرك للنمو العالمي، وستبلغ حصتها في هذا العام ثلث النمو الاقتصادي العالمي".

وأشار الرئيس الصيني إلى أن معدلات نمو الاقتصاد الصيني تعد واحدة من أعلى المعدلات بين أكبر الاقتصادات في العالم، مشددا على أن الصين ستواصل بثبات الترويج للانفتاح على أساس المعايير العالية مع التوسيع اللاحق لإمكانيات الوصول إلى الأسواق.

ودعا الأصدقاء من أوساط الأعمال من جميع أنحاء العالم للاستثمار وتوسيع وجودهم في الصين، مؤكدا أنه بغض النظر عن كيفية تطور الوضع الدولي، فإن تصميم الصين على تعزيز بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقائمة على القواعد ذات مستوى عالمي لن يتغير، ولن تتغير سياسة الصين المتمثلة في تقديم خدمات متساوية وعالية الجودة للمستثمرين الأجانب.

يشار إلى أن آبيك هو منتدى تجاري واقتصادي يضم 21 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتعقد قمة هذا العام في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، لتختتم رئاسة الولايات المتحدة لمنتدى أبيك في عام 2023.

