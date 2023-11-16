نائب محافظ قنا يتابع فعاليات مبادرة "أنت الحياة"

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا فعاليات وأنشطة مبادرة "أنت الحياة" التي تنظمها مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع محافظة قنا وعدد من المديريات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني ، لمدة ثلاثة ايام بقرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا، وذلك خلال الفترة من ١٦ إلي ١٨ نوفمبر الجارى ، رافقه المهندس محمد عادل ، و الدكتورة سميحة عبد الرحيم ، و السمان فخرى ، و محمود ياسين ممثلي مؤسسة حياة كريمة ، و الحسيني صبرى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا .

من جانبه أوضح نائب محافظ قنا، أن الأنشطة الافتتاحية لمبادرة "أنت الحياة" بدأت اليوم بقرية فاو قبلي ، مشيرا إلي أن فعاليات المبادرة تتضمن أنشطة طبية ، ثقافية ، رياضية ، مكافحة إدمان ، مسرح طفل ، ورش عمل للأطفال والسيدات ، محدودى الدخل ، ملتقي توظيف للشباب ، قوافل إنسانية ، لافتا إلي أن القافلة تستهدف كل الفئات ( الشباب ، ذوى الهمم ، الأطفال ، الغارمات ) .

وأضاف عمر، أن القيادة السياسية تعمل على توفير الخدمات للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا لتوفير الحياة الكريمة لهم ، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا في التعاون مع مختلف المؤسسات بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة ، مثمنا الجهد الذي يُبذل من قبل مسؤولي المؤسسة في دعم الفئات الأولي بالرعاية .

ومن جانبهم قدم مسئولو مؤسسة حياة كريمة ، الشكر لمحافظ قنا و نائب المحافظ ولكافة الجهات المشاركة، على ما أولوه من اهتمام لتنفيذ فعاليات القافلة التنموية الشاملة لخدمة أهالي القرى الاكثر احتياجا بالمحافظة .

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