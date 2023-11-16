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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أوبرا دمنهور تحتفل بيوم الطفل العالمي

أوبرا دمنهور
أوبرا دمنهور
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استضاف مسرح دار أوبرا دمنهور بمحافظة البحيرة، العرض الشهير الليلة الكبيرة، بمناسبة يوم الطفل العالمى وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية وقطاع الإنتاج الثقافى، والعرض من إنتاج البيت الفنى للمسرح ومسرح القاهرة للعرائس، وذلك بعد غياب ٧ سنوات عن آخر عرض تم بمسرح أوبرا دمنهور.

عرض الليلة الكبيرة، من ألحان الموسيقار سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين وتم تقديمه لأول مرة في الستينات من القرن الماضى على مسرح العرائس بالقاهرة ويدور حول مظاهر الاحتفال بأحد الموالد الشعبية.

يذكر أن يوم الطفل العالمي أعلن عام 1954 باعتباره مناسبة يحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم ومنذ عام 1990 يتم الاحتفاء بذلك اليوم بوصفه الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.

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