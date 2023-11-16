أبو حطب يبحث سبل إنهاء أعمال المرافق بقرى مركز الشهداء

عقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية اليوم اجتماعا، مع استشاري الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسؤولي الاتصالات، والغاز الطبيعي بحضور مديرة التخطيط بمجلس المدينة لبحث ومناقشة مستجدات توصيل المرافق بقرى مركز الشهداء التي تأتي ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لإزالة المعوقات وإنهاء كافة الأعمال.

يأتي ذلك فى إطار اتجاه الدولة نحو تحسين شبكة الطرق الرئيسة، والفرعية لتسهيل الحركة المرورية، والتيسير على المواطنين، وتحقيق الأمان، والسلامة على الطرق، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال لضمان إنهائها وفق المعايير، والمواصفات المطلوبة.