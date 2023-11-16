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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر يواصل تدريباته للقاء سوبر سبورت بالكونفيدرالية

من تدريب فيوتشر اليوم
من تدريب فيوتشر اليوم الخميس
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واصل فريق فيوتشر اليوم الخميس، تدريباته وذلك استعدادا لاستضافة فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري على ملعب السلام.

من تدريب فيوتشر اليوم الخميس

ويلتقي فيوتشر مع فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي في أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأوقعت قرعة الكونفدرالية الإفريقية، فريق فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك بعد خوض 6 مباريات في المسابقة، حيث فاز الفريق في 4 مباريات، وخسر مباراتين ولم يتعادل، وجمع 12 نقطة.

فيوتشر سوبر سبورت الكونفدرالية الأفريقية أيمن مصطفى