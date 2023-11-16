وزير شئون المجالس النيابية: تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد أهم المشروعات التى ينتظهرها المواطن

أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع قانون التصالح المعروض على مجلس النواب، يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويُعد خطوة مهمة لمواجهة الاشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.

وأشار وزير المجالس النيابية، أننا نسعى لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري، مؤكدًا أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء مراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، ضمانــًا للتطبيق الصحيح، انتهت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.

كانت قد عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير (مجلس النواب) اجتماعين يومي الأربعاء والخميس برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ـــ رئيس اللجنة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد ـــ وزير شئون المجالس النيابية.

وحضور ممثلي وزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، التنمية المحلية، المالية، العدل، الأوقاف، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، التخطيط والتنمية الاقتصادية)، بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين آخرين مقدمين من النواب.